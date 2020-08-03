現年26歲、前古巴男排名將威爾弗雷多·萊昂，曾幫助古巴在國際賽奪取不少好成績，2013年遠赴歐洲討生活，2105年取得波蘭國籍，去年正式披上波蘭男排戰袍，世界排總對於這位年輕好手頗為看好。

出生於1993年的萊昂，7歲就開始接觸排球，並且展現出極佳的排球天賦，14歲首次代表古巴男排出賽，15歲參加2008年世界男排聯賽，在挑戰俄羅斯隊的時候替補上場，打了一局半的他攻下6分，雖然最終沒能幫助球隊拿下勝利，但是萊昂已經受到全世界排球迷的關注。

萊昂成長得很快，他先後率領古巴隊在4年內奪得青年奧運金牌、U21世錦賽、2010年世錦賽等重大賽會銀牌。

2013年萊昂離開古巴，加入俄羅斯喀山澤尼特俱樂部，打了4個球季都幫助球隊拿到歐冠勝利，而且還在2015和2016年獲選MVP。

2015年萊昂取得波蘭國籍，2018年加入意大利佩魯賈俱樂部，贏得意大利聯賽和超級盃冠軍，去年成為波蘭男排國家隊成員，立刻率領波蘭男排在歐錦賽拿下銅牌，獲得最佳主攻手殊榮，同年的世界盃上萊昂更是幫助波蘭男排搶下銀牌，成為賽會上最亮眼的超級巨星。

(中時 )