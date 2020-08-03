新北欽賢國中產官學合作，成立AI科普教育推廣站，並實際推動偏鄉AI教育。（新北市政府提供／吳康瑋新北傳真）

新北欽賢國中產官學合作，成立AI科普教育推廣站，並實際推動偏鄉AI教育。（新北市政府提供／吳康瑋新北傳真）

新北欽賢國中產官學合作，成立AI科普教育推廣站，並實際推動偏鄉AI教育。（新北市政府提供／吳康瑋新北傳真）

為幫助偏鄉學生瞭解新興科技趨勢，新北市教育局以位於東北角偏鄉的欽賢國中作為「AI科普教育推廣站」，於3日進行揭牌，由教育局長張明文出席揭牌儀式，現場學生並進行AI科普教育營隊成果發表—人工智慧物流車競賽，展現偏鄉學子運用新科技能力。

今年上半年欽賢國中已先舉辦國中小各1場次學生AI科普教育營隊，今日再開辦第3場次的跨校營隊，鼓勵學生運用AI科技解決生活問題。營隊由臺灣師範大學科技輔導中心張玉山教授研究團隊負責教學指導，威盛電子也特別捐贈33組AI教學套件(VIA Pixetto)給瑞芳區12所偏遠國中小應用於課程教學，集結產、官、學三方專業資源，合力推動偏鄉學生科技應用能力與資訊素養，點亮偏鄉資訊教育。

教育局長張明文表示，AI科技蓬勃發展，AI教育的推展有其重要性和迫切性，本次成立AI科普教育推廣站，感謝臺灣師範大學科技教育輔導中心指導，威盛電子提供了技術支援，採用Pixetto智慧影像模組，其鏡頭具有顏色、形狀、特徵點等豐富的辨識功能，成為孩子探索AI的第一步。

他指出，未來將持續辦理寒暑假育樂營，開放全市國中小學生報名，並優先錄取偏遠弱勢學生，以縮短城鄉數位落差。期許透過這項合作幫助孩子們啟發邏輯能力，培養程式設計思維，提升新北市偏鄉學生AI科技知能，並深入運用於未來生活中。

張玉山教授也表示，臺師大科輔中心專業團隊深入偏遠的欽賢國中推動AI科普教育，目標是協助孩子們提早進入AI自造學習及程式設計的領域，讓學生在「玩中學、做中創」，實作探究與設計創新中認識AI、學習AI，也透過產官學三方的合作，使偏鄉學生教育持續提升，強化基礎教育的深耕，提升未來競爭力。

教育局表示，新北市配合108年新課綱科技教育領綱上路，除辦理學生營隊外，另積極籌備資訊科技領域的師資，辦理新北市AI教育種子教師培訓，已於108年辦理2梯次「AI種子教師培訓研習」，合計共輔導27位校長、51位教師完成培訓，鼓勵新北市的校長、教師們未來共同推動AI教育，成為新北AI教育的領頭羊。109年將持續辦理AI教育教師培訓，提升各學習領域教師AI知能與素養，以AI教育融入各學習領域方式，期待讓新北學子在AI教育上領先全國。

(中時 )