受美股31日上漲激勵，日股繼上周大跌4.6％後，3日終見反彈。日本股市經歷連續六個交易日下跌後，日經225指數3日收盤大漲2.24％，報22,195.38點。東證一部指數自2個月低點反彈，3日終場揚升1.78％，以1,522.64點作收。

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