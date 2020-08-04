受惠於歐洲解封後產出和需求持續回溫，歐元區7月製造業活動重返擴張，此為一年半來首見。根據市場研究機構IHS Markit 3日公布，歐元區7月採購經理人指數（PMI）終值升至51.8，高於初值和市場預估的51.1，亦優於6月的47.4。最新數據站上景氣榮枯分水嶺50之上，寫下2019年2月以來首次擴張紀錄。

歐元區製造業7月份生產和新訂單皆回復成長，其中新訂單更創下2018年初以來最大增幅。此外，展望未來12個月，企業信心持續回升。

IHS Markit首席經濟學家威廉森（Chris Williamson）表示：「未來幾個月的數據是評估近期需求回升能否持續、協助企業收復流失的產能，和判斷是否需要進一步削減成本的重要指標。」

儘管歐元區製造業目前回復擴張，但製造活動仍然低於產能，而且企業聘雇已經連續第15個月下滑。

威廉森指出，失業人口增加、工作不穩定、第二波新冠肺炎疫情，以及持續實施社交距離措施，無可避免都會響經濟復甦。

就各別國家來看，7月份歐元區只有希臘和荷蘭的製造活動仍陷入緊縮，其他主要經濟體皆已回復擴張。

其中西班牙為7月報告的最大亮點，製造業PMI終值勁升至53.5，優於初值的52，亦較6月的49大幅反彈，創下27個月新高紀錄。

歐元區最大經濟體德國7月製造業PMI終值由初值的50升至51，創下19個月新高。法國的數據由初值的52微升至52.4，升抵22個月新高。

(工商 )