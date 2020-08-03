新北市今年全中運表現亮眼，競技體操表現領先群雄，三重區明志國中莊佳龍獨攬7金，創下全中運史上競技體操新紀錄被封為「最強國中生」；「體操精靈」三重高中丁華恬頂著奧運選手光環，被外界高標準檢視仍奪下3金，新北市議員、體操委員會主委王威元犒賞選手請吃大餐，還頒發獎學金。

去年全中運新北市明志國中體操選手莊佳龍獲3面金牌，今年莊佳龍更一枝獨秀，先在國男全能摘金，決賽更橫掃6個項目金牌，109年全中運獲得7金成為最大贏家被封為「最強國中生」；三重高中丁華恬個人單項摘2金，加上成隊1金，總計收穫3金。

王威元表示，在校追求智育不再是唯一，多元教育才是未來趨勢，「最強國中生」莊佳龍今年表現亮眼，能夠獲得7金的優秀表現實在非常少見，就他有記憶以來，幾乎是史上最多，真的非常難得。

王威元說，體育競賽除了賽後成績外，中間訓練的艱辛更值得回味，他身為在地三重人，很開心新北市、三重的學生表現亮眼，吃一頓飯和學生聊聊訓練的辛苦，此外，和選手、教練聊聊比較能知悉學校缺乏什麼物資，他未來會協助更換軟墊，讓學生能夠安全無虞的練習，另外也會透過座談會，希望選手們留在新北。

(中時 )