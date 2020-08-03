時代力量黨主席徐永明涉嫌收賄，遭檢調聲請羈押禁見，但時力黨秘書長陳志明2日在臉書替徐永明護航，稱他這次會被捲入此案，「也是因為黨發不出薪水，所以去借錢來發。」對此，民進黨台北市議員王世舉出時代力量拿到的政黨補助金金額，並痛批這種說法根本是胡扯。

王世堅在政論節目《新聞深喉嚨》上表示，他聽到這件事的時候，覺得只能用8個字來形容，「駭人聽聞，吃相難看」。他分析，金額這麼高，單一每一位委員收了幾百萬甚至上千萬，這是駭人聽聞； 吃相難看，則是直接就在立法院的門邊，就這樣交付賄款。

王世堅還忍不住驚呼，「天哪，我大概，我長這麼大參與政治這麼久，頭一次聽到這樣，看到這樣子畫面，不可思議。」並認為涉案的幾位立委用什麼理由來解釋都說不過去。

王世堅還點名時代力量和徐永明，並質疑「借錢發薪水」的說法，他指出，時代力量在第九屆的立法委員任內，他們得到國家政黨補助金就有3720萬，每個月有310萬元的政黨補助金，還怎麼又還要去借這些錢來發薪水？所以這個胡扯！

王世堅更指出，這次第10屆立法委員選舉，時力得票更多，現在一年有5400萬，一個月是450萬可以來當作薪資或是辦公處所其他雜支，因此他認為，這個不能出了事情在拿這些當藉口。王世堅強調，你來從政，如果你的終極目標是錢，你要賺錢那就去做生意，要來從政，就是求名不求利，就是這麼簡單，利的部分就是夠你開銷就好嘛，很多人是越做越窮。

(中時新聞網)