美國民主、共和兩黨上周末針對新一輪紓困方案展開協商，但雙方迄今未能達成共識，其中最大分歧點在於上周五（7月31日）到期的600美元失業補助是否延長或縮減金額。兩黨後續將針對此事繼續溝通。

眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）認為，紓困計畫必須延長失業補助，因為這筆資金對於疫情期間失去工作的人來說是救命錢。但白宮與參院共和黨議員則打算縮減補助金額，認為600美元補助金額過大，恐打消部分人恢復上班的念頭。

民主黨主導的眾議院日前通過法案，有意將600美元失業補助延長至明年1月。共和黨議員近日提議將7月底到期的補助延長一周，以利雙方繼續協商，同時打算讓該補助縮減至200美元直至9月，或是金額不得超過勞工失業前薪資的70％。

裴洛西後來表示，一旦經濟復甦、失業率獲得改善，失業補助便能往下調整。協商人員對於此提議抱持希望，希望有助於弭平雙方歧見。

(工商 )