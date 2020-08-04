在疫情重創全球經濟之際，那斯達克公司旗下美國那斯達克指數及丹麥OMX哥本哈根20指數（OMX C20）異軍突起，稱霸大西洋兩側區域市場，但分析師認為OMX C20指數過度仰賴少數健保類股，提醒投資人留意風險。

丹麥以外的歐洲18國股市自年初以來全面走跌，唯獨OMX C20指數漲幅超過13％，主要是受到諾和諾德（Novo Nordisk）、Genmab、康樂保（Coloplast）等三大健保股推動。

歐洲經濟在疫情爆發後陷入衰退，促使市場資金轉向成長型及防禦型類股，而健保股正是其中之一，因為市場普遍認為無論經濟好壞病人都需要吃藥看病。

事實上的確如此，專門生產胰島素的諾和諾德及失禁護理藥品製造商康樂保上季業績雙雙成長，推動公司股價大漲。然而，分析師認為OMX C20指數面臨一個潛在風險，那就是上述三大健保股下跌將嚴重打擊指數表現。

(工商 )