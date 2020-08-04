根據市場研究機構IHS Markit 3日公布，美國7月製造業採購經理人指數（PMI）終值由6月的49.8升至50.9，雖然低於初值的51.3，但數據創下1月以來最高水準，而且重回擴張領域。

IHS Markit首席經濟學家威廉森（Chris Williamson）表示：「雖然報告顯示美國製造業創下1月來最強勁的擴張幅度，但最新數據依然疲弱。近期產出好轉似乎只是因為工廠復工，而不是需求回升。」

(工商 )