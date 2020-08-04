印度製藥公司Wockhardt與英國政府達成協議，將為英國供應數百萬劑新冠肺炎疫苗。該公司將為英國保留「填充和完成」產能，也就是製藥的最後步驟，將疫苗填裝至玻璃瓶或注射器。受此消息激勵，Wockhardt 3日股價躥升10％。

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