美國精品百貨公司羅德與泰勒（Lord ＆ Taylor）與男士西服零售商Tailored Brands 2日聲請破產保護，成為最新不敵新冠肺炎疫情衝擊的零售業者。許多近期聲請破產的公司，在疫情爆發之前便已陷入困境，3月封城又進一步加重壓力。

(工商 )