由於新冠肺炎疫情升溫，澳洲第二大城市墨爾本宣布新一波封城措施。自5日晚間起，墨爾本將關閉零售、部分製造業和行政管理企業。墨爾本已於2日宣布進入緊急狀態，並實施四級封鎖令六周，預料將影響25萬份工作。

(工商 )