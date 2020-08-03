新冠肺炎疫情持續在各地肆虐，全球累計確診人數飆破1,807萬例，造成至少68.9萬人染疫喪命，嚴重衝擊各國經濟及民生運作。美國為疫情最為慘重的國家，不論確診數或死亡數都位居全球之冠，但近日在內布拉斯加州（Nebraska）卻有對姊妹因病得福，失散了50多年後終於在醫院重逢。

根據《CNN》報導，73歲女士朵瑞絲．克里彭（Doris Crippen）於5月染上了流感病毒，再加上摔斷手臂身體虛弱，她前往就醫後竟發現自己確診感染新冠肺炎；入院隔離30天後，病況有逐漸好轉的趨勢，目前正持續治療受傷的手臂，沒想到卻也因此讓她獲得了意外的驚喜。

失散了50多年的姊妹終於重逢。（圖／翻攝自3NEWSNOW）

53歲女子貝芙．波羅（Bev Boro）是一名藥物助理，任職於弗里蒙特（Fremont）敦克勞花園（Dunklau Gardens）醫療中心長達22年，當時她在病患名單中看見「克里彭」姓氏，又驚又喜的前往相認，不過因朵瑞絲耳朵不方便，貝芙便將父親的姓名寫在紙上，對方看完當場落淚爆哭。

其實姊妹倆是同父異母，在貝芙還只是個小嬰兒時，家庭就已離異，她與14個兄弟姊妹之中的4人被州政府安置，從此離散各地，貝芙於6個月大時被好心家庭收養；朵瑞絲則是和親生母親住在一起，這些年來她不斷尋找失散的兄弟姊妹們，卻始終找不到下落，沒想到如今卻因染病，讓姊妹倆再度重逢。

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(中時新聞網)