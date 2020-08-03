立委集體貪瀆案，涉行賄5名現任、卸任立委的太流公司前負責人李恆隆，被移送北檢時向媒體喊冤，強調他是被害人不需要行賄，表示付給3名立委的2870萬元，全都是「借貸、競選獻金」，至於時力黨主席徐永明，以暫時不需要為由，拒絕李恆隆金援，但檢方懷疑李的借貸說是隔空串證，複訊後向法院聲押禁見，於8月4日下午裁定是否羈押，創下被告被連續留置4晚司法紀錄。

李恆隆在偵訊時憤憤不平表示，SOGO百貨原本由他擔任董事長的太流公司控股。2002年9月，遠東集團郭明宗偽造太流董事會的議事錄、簽到簿、增資邀請書，向經濟部辦理40億元增資登記，SOGO經營權才易主。

李恆隆不斷喊冤說自己是受害者，立委們是為他仗義執言，他不需要行賄立委，一毛錢都沒有出。至於與蘇震清2000萬元的金錢往來，他表示與蘇震清相識很久，才會借錢給對方，最重要的是「錢都已經還清」。

李恆隆說不知道在台灣開支票也有罪，坦承給蘇震清2100萬、廖國棟670萬、陳超明與其助理共100萬，但李恆隆強調都是借貸、競選立委政治獻金，至於李恆隆說徐永明拒收200萬，檢方懷疑有公開串供之嫌，明日會裁定是否羈押。

(中時新聞網)