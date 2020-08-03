本月1日軟銀鷹隊二軍球員長谷川勇也新冠肺炎確診，所有一、二軍隊職員緊急進行PCR檢測，球團於今（3）日晚間公布結果，有一名30餘歲的球團人員呈陽性反應，確定染疫。雖然教練團和球員都呈陰性反應，為求慎重起見，明日起在仙台球場與樂天金鷲隊的6連戰還不確定能否如期進行。

軟銀球團表示，在長谷川勇也確定染疫後，翌日約有200人進行PCR檢測，其中1名30來歲的工作人員被發現有問題，今天必須再進行一次檢測，結果呈陽性反應，宣告確診中鏢，還有2人曾與其密切接觸，也都要再做檢測。

所幸包括監督工藤公康在內的教練團、一軍全體球員，合計86人都沒事，仍按計劃搭車前往仙台，備戰明日起與樂天金鷲的6連戰。至於比賽能否順利開打？將由樂天球團和當地政府機關、公衛專家、醫療院所開會後做出決定。

此外，軟銀二軍教練、球員與相關設施的工作人員，所有PCR檢測結果將在明天一併公布。

(中時 )