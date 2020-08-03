現代社會人與人互動並不像以往熱絡，因為往往好心幫忙，換來的卻是濫用他人好心的詐騙。一位網友表示在車站見一位阿伯心急如焚想趕上車，決定好心「送車票」給阿伯再另外買票。沒想到阿伯不但沒上車，竟又回到售票櫃台做「1舉動」讓網友秒心碎。

原PO在臉書《爆廢公社》上表示，近日她在台北轉運站準備搭車回台南，在出發時間快到時，突然有一位阿伯走向她，問售票機如何操作，接著又拿出一疊很像掛號單的紙，「說什麼女兒什麼趕著要回台南掛號」。雖然聽不太清楚，原PO決定把自己手上的票給那位阿伯，趕著讓他上車，自己再去買另一張。阿伯也對她說，11號就會還錢。

眼看整點的車子要來了，原PO卻看到阿伯突然從準備上車的排隊隊伍中離開，時間一到，車子離開。阿伯走去櫃檯，接著又去附近找了一位先生搭話，2人再一起去櫃檯。原PO決定在上車前問清楚，她找到那位先生，問阿伯說了些什麼，路人說「他說他的票過時間了，櫃檯不讓他退款，所以用跟我換票的方式讓他可以退款」。經過查證，原PO確定阿伯拿去退款的車票，正是剛剛親自送他的。

不僅原PO，連其他路人，甚至是櫃檯人員都被這個阿伯給騙了。原PO表示，「我沒有想要討回那幾百塊，可是我心裡感覺很受傷。」希望能用這個故事提醒大家注意。

一位網友表示在車站見一位阿伯心急如焚想趕上車，好心「送車票」。見阿伯一舉動秒心碎。(摘自爆廢公社)

貼文一出，網友氣憤不平表示「很明顯，這就是詐欺」、「我也被類似的騙過，所以我已經不幫陌生人了」、「正因為有這些人，讓善良的人不再好心做善事」。同時也對原PO的善心作為表示讚賞。其他人更指出「不是老人變壞了，是壞人變老了」、「台北轉運站那邊很多啊，討零錢的，借錢買車票的，賣愛心筆的，借一百吃飯的，都有」、「車站常駐職業騙子，真的有需要可以請他找警察，或幫他找警察，真的需要幫忙，警察不會吝嗇」。

(中時新聞網)