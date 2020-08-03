1名新北市50歲的男子結交了1位28歲的女朋友，雖因個性問題分手，卻仍住在一起。女子曾向老男表示，自己要搬出去，卻被老男恐嚇：「分了就殺妳全家」。某天，這名50歲老男強上了此位28歲的女子，女子認為不該就這麼算了進而提出告訴，法院審理時認為老男未經允許，就強行與女子進行性關係，因此判處3年8個月的有期徒刑。

據了解，老男與28歲女子因個性問題進而分手，然而2人卻持續住在一起，女子曾向老男提出，因已經分手自己要搬出去的要求，卻被老男恐嚇：「分了就殺妳全家」，嚇的女子不敢再說出任何一句話來。某天，老男竟不顧女子意願，強行要她與自己進行性關係，女子奮力抵抗仍被老男得逞，女子事後氣的向法院提出告訴。

法院審理時，認為50歲老男不顧女子意願，強行要她和自己進行性關係，同時也曾用言語恐嚇她過，雖然老男不斷辯解仍是不被採信，最後被判處3年8個月的有期徒刑。

★勇於求助，遠離網路霸凌，中時新聞網關心您

(中時新聞網)