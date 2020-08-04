根據衛福部108年度死因統計資料顯示，國人在65歲之前，「意外事故」都是前幾名的主要死因，尤其在1歲到24歲之間，「意外事故」高佔死因排行榜第1位；為提供更完整的意外事故保障，南山產物推出「金如意」專案，除了一般意外身故保障外，更提供搭乘大眾運輸工具、搭乘電梯、海外活動期間、天災、地震、颱風、洪水、土石流、一氧化碳中毒、特定燒燙傷、顏面傷害整形等多項特定事故保障或增額給付保障。

考量一般消費者大多已有實支實付醫療保險的保障，為避免資源重複，金如意專案保障內容排除實支實付醫療保障，但特別強化住院醫療保障，除一般病房、加護病房、燒燙傷病房的住院日額給付外，更增加住院療養金、生活補助金、住院家事代勞、緊急救護費用等，打造雙重防護罩。

南山產物表示，一般民眾都知道汽、機車應該要投保責任保險，卻忽略人更應該投保責任保險；南山產物「金如意」專案包含個人與家庭成員責任保險附加條款。

一般民眾在日常生活中，難免因一時疏忽，不小心造成他人受傷或財物受損，例如逛街購物時不小心損壞店家商品、旅行時不小心弄壞飯店大廳物品、騎腳踏車不小心撞傷行人、遛狗時寵物咬傷路人等，當依法須負賠償責任時，南山產物「金如意」專案中的個人及家庭成員責任險，就可提供每一意外事故最高10萬元的保障，而且不用負擔任何自負額，保障消費者因無心之過的破財風險，讓日常生活更有保障。

為了方便消費者了解商品保障內容，「金如意」專案特別將商品採模組化設計，職業等級第1至3級、單一保費，節省等待報價及核保的時間。以投保南山產物「金如意」專案A方案為例，一年保費僅需2241元，平均每天不到7元，就可享有意外身故100萬、多項特定事故增額給付、住院日額及多項住院費用的保障，同時更可享有零自負額的個人及家庭成員責任險保障，用最合理的費用，同時擁有「傷害」與「責任」的「雙重如意防護罩」。

(中時 )