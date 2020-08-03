一家紐西蘭的新創公司，正在開發與實驗一種無需透過導線，就能傳輸電力的新科技，並且已經在大型實驗化，與紐西蘭第二的大配電商合作。對此，泉下有知的特斯拉，應該會相當開心，他最大的願望終於要實現了。

無導線電力傳輸的夢想，並非新鮮事物，早在19世紀末期電力剛剛發展的時候，尼可拉斯‧特斯拉(Nikola Tesla)就已經在嘗試了。特斯拉是這十幾年來，許多年輕學子的偶像，他們讀了特斯拉與愛迪生的直流/交流電力大戰故事，由衷的佩服這位怪傑。伊隆馬斯克(Elon Musk)特別將自己的電動車公司取名叫特斯拉。

伊曼德公司的電力發射車。(圖/Emrod)

1890年代，特斯拉發現，電力有無接觸感應的特性，所以他相信，電力可以做到無導線傳輸，據說他用140英尺(42公尺)高的的特斯拉線圈，成功的點亮兩英里(3.2公里)以外的燈泡，然而代價很大，他燒掉了當地發電廠的發電機，整座科羅拉多泉市(Colorado Springs)都陷入停電。

特斯拉的電力發送塔，實驗後來在巨大的火花中失敗了，摩根跟著撤掉了對特斯拉的投資。(圖/維基百科)

特斯拉在最近十幾年，凌駕於愛迪生，成為學子心目中的發明天才。(圖/維基百科)

雖然電廠無法負荷，但是特斯拉認為他的理論是成功的，於是他想要在世界各地，都放置巨大的供電鐵塔，這些鐵塔將可以把電力以無線電的方，傳輸到地球上的任何地方，甚至可以為海洋上的船舶供電，家庭、企業、工業都不再需要輸配電系統。

為此，他找到當年的世界首富-摩根大通的創始者JP摩根(JP Morgan )請求投資，據說摩根只問了一個簡單的問題，而特斯拉回答不出來，就打消了摩根對無導線傳電的想法。

摩根的問題是：「請問電表要裝哪裡？」

在120年後的今天，紐西蘭伊曼德公司(Emrod)似乎終於說服了波瓦科電力分銷公司(Powerco)，使得無導電的商業化似乎有了眉目，電力可以透過無繼電器，來達成發送與接收。

波瓦科公司的電力網路轉型經理尼可拉斯‧凡森特(Nicolas Vessiot)表示：「我們對於伊曼德公司的技術感到興趣，想要了解他們的技術，是否可以做為現在電力系統的補充。電力輸送對於偏遠地區是特別辛苦的，我們設想，是否能用無導線電力設備，來為遙遠地區供電。」

目前伊曼德有一套原型機，但他們正為波瓦科建造另一台功率更大的設備，計劃於10月份交付。

伊曼德創始人兼葛瑞格‧庫許尼爾(Greg Kushnir)說：「我們可以使用完全相同的技術，，在更長的距離，傳輸100倍的功率。」

該系統使用發射天線、繼電器和接收整流天線，基本上就是電力以微波能量形式發送，然後微波接收器收集後，整流再放大，形成電力。

與特斯拉的全球自由電力夢想不同，這裡的電力系統，是特定點之間發射，需要特別頻率的接收器才能收到電力，也就是說，這次可以很容易地安裝電表。

庫許尼爾表示，微波具有通過雨、霧和灰塵的能力，這一點在毫米波雷達的應用就已知道，因此，在在任何大氣條件下，電力都能無阻礙的傳送。當然傳輸距離愈遠，功率會下降，因此每個中繼器之間不能距離太遠。

這項發明如果實用，那麼可再生能源會有更好的發展，比如沙漠區的太陽光電，可以利用無導電傳播，送到需要的城市。甚至太空也可以設立太陽光電衛星，只要利用微波發送技術，就能傳到地面來使用。

(中時新聞網)