臺北市政府警察局交通警察大隊全國首創建置「產險理賠E化查詢及資料申請平台」，於109年8月1日正式上線！從此交通事故資料申請無論是個人或是委託保險公司辦理均可由E化受理及下載，再也不用臨櫃排隊等候，節省往返時間，便民服務再升級！

自105年1月1日起，交通事故當事人申請事故資料流程全面e化，透過自然人憑證，在家即可完成資料申請及下載。沒有自然人憑證的民眾，也可以透過網頁、北市警政APP等管道進行事故資料申請，可於任意時間至臺北市就近之任一派出所或交通分隊領件，不需上班時間特地請假，長途前往領件，簡單又便利。

惟除當事人自行申請交通事故資料外，每年仍有約3萬6,000件大量車險理賠案件，需委託產險公司辦理事故案件查詢及資料申請，因非交通事故當事人，無法透過E化管道辦理，均需臨櫃領件，耗費大量櫃台人力、時間成本。

為提升便民措施，且為因應新冠肺炎疫情後的防疫新生活，盡量減少非必要人員接觸，降低感染風險，北市警交大全國首創建置「產險理賠E化查詢及資料申請平台」，各大產險公司與臺北市政府警察局共同進行帳戶資格審查通過，申請權限開通後，即可線上針對委託人之事故資料進行查詢、申請及下載事故現場圖、現場照片及初步分析研判表，交通事故資料申請及下載全面E化。

(網址：http://117.56.12.139)

(中時新聞網)