根據最新氣象資料顯示，中度颱風哈格比(國際命名HAGUPIT)中心目前在基隆北北西方約240公里海面，晚間西南風增強，嘉義以南及東南部地區慎防短時強降雨，由於颱風逐漸遠離，海警也已於23時30分解除。

氣象局表示，「哈格比」已通過離台最近的距離位置，中心位置目前在基隆北北西方240公里海面，雖然離台灣越來越遠，馬祖一帶今晚明晨風浪仍大，明(4)日清晨前後哈格比將於浙江沿海登陸。

氣象局指出，受低壓帶影響，各地天氣仍不穩定，隨著西南風水氣移入西南部，今晚南部及東南部地區有大雨及豪雨發生機率，南部地區降雨今晚都會持續，已針對南部地區發布大雨特報。另外明天北部午後雷陣雨發展旺盛，有大雨及短時豪雨發生機率。預計周三(5)開始天氣將回復典型夏季型態。

氣象局提醒，雖然暴風圈已離開台灣北部海面，今夜明晨受外圍環流及西南風影響，新竹以北、東半部、澎湖、馬祖仍有9-10級強陣風，各地沿海浪高可達2米，東半部更有4米左右浪高出現，海況較為惡劣，請從事海上活動民眾多加留意。

(中時 )