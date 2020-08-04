時代力量秘書長陳志明。（資料照片）

日前時代力量主席徐永明被檢方以違反《貪汙治罪條例》向法院聲請羈押，時力黨秘書長陳志明2日在臉書上表示，徐永明這次會被捲入此案，「也是因為黨發不出薪水，所以去借錢來發。」對此，資深媒體人康仁俊覺得很傻眼，指時代力量先是把徐永明停權，之後秘書長又跳出來說有收錢，是在搞什麼啊？

康仁俊在政論節目《新聞面對面》上表示，SOGO案這件事，是前面先找學者來開公聽會，試圖去修公司法第9條，並指出，這條法律只要去搜尋就會發現後面被括弧叫SOGO條款，再看這兩天大家都把那時候公聽會都拿出來對那個帶子，還有在立法院裡面那個帶子。

康仁俊認為，這次時代力量受傷很重，因為在那個案子裡面他們明白講說，「對，我們就是談SOGO，我們現在就是完全不避諱」，而且那時候的說法就是經濟部不談就是在護航遠東，而且為什麼不能溯及既往？你這樣法就是有疏忽，講了一大堆，結果回過頭來，現在大家覺得說你講那些是不是跟錢有關？因為你那麼針對。

接著，康仁俊指出，他覺得時代力量最傷的部分在於，那個200萬，都還沒聽到徐永明講話，時代力量的秘書長陳志明就自己在臉書發文講，講說那時候時代力量發不出薪水，所以他們有收這個錢，不過後來刪文了。

康仁俊說，「不好意思政治獻金法第9條，就是你在收受政治獻金的時候，你如果有這種期約的那個，不好意思那錢你是不能收的欸」，但沒想到時力的秘書長跳出來說有，所以你是全黨都知情？時力好不容易搶在大家之前說，先停徐永明黨權跟黨職，但停權沒有意義，那代表的是態度。康仁俊很疑惑，「你時代力量還趕快先切割，沒想到過了沒多久你的秘書長跳出來說有收錢，搞什麼阿？」

(中時新聞網)