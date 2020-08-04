新任監察院長陳菊今天到銅鑼灣書店，拜會老闆林榮基，晚間在臉書發文「致自由」，說人權是普世價值，香港不會孤單，香港加油！

陳菊今天行程滿檔，上午跟第六屆26位監察委員，在蔡英文總統的監誓下宣誓上任。陳菊說，舉起手宣讀就任誓言，雖然在她人生的過程中不是第一次，但想起未來肩負監察院各項工作任務，以及全國人民的期望，不免兢兢業業。

陳菊表示，她會如誓詞所述，「以至誠之心，盡我所能，不負全國期盼」。陳菊也感性地說，天氣或許有些差強人意，但風雨生信心，她無所畏懼，勇於面對未來的挑戰。

陳菊說，她下午回監察院，隨即進行第六屆第一次院會，她也勉勵全院同仁，未來6年，將朝更符合現代民主精神、更跟得上時代的步伐，強化與社會的溝通對話邁進，讓監察院更有效率地行使職權，確保監察委員更獨立超然；更公開透明辦理案件，落實保護並救濟人民的權利、監督政府施政、端正公務人員風氣的職責。

而對於受到全國矚目的國家人權委員會，陳菊也表示，委員會會努力完善制度職責與典範規章，促進國家社會對人權和基本自由的普遍尊重與遵行。「對於國家進步的追求沒有盡頭，我們會大步邁進、持續向前」。

(中時 )