新任監察院長陳菊今天到銅鑼灣書店，拜會老闆林榮基，晚間在臉書發文「致自由」，說人權是普世價值，香港不會孤單，香港加油！
陳菊今天行程滿檔，上午跟第六屆26位監察委員，在蔡英文總統的監誓下宣誓上任。陳菊說，舉起手宣讀就任誓言，雖然在她人生的過程中不是第一次，但想起未來肩負監察院各項工作任務，以及全國人民的期望，不免兢兢業業。
陳菊表示，她會如誓詞所述，「以至誠之心，盡我所能，不負全國期盼」。陳菊也感性地說，天氣或許有些差強人意，但風雨生信心，她無所畏懼，勇於面對未來的挑戰。
陳菊說，她下午回監察院，隨即進行第六屆第一次院會，她也勉勵全院同仁，未來6年，將朝更符合現代民主精神、更跟得上時代的步伐，強化與社會的溝通對話邁進，讓監察院更有效率地行使職權，確保監察委員更獨立超然；更公開透明辦理案件，落實保護並救濟人民的權利、監督政府施政、端正公務人員風氣的職責。
而對於受到全國矚目的國家人權委員會，陳菊也表示，委員會會努力完善制度職責與典範規章，促進國家社會對人權和基本自由的普遍尊重與遵行。「對於國家進步的追求沒有盡頭，我們會大步邁進、持續向前」。
(中時 )
#陳菊
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。