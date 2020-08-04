時代力量主席徐永明遭到檢方向法院聲請羈押，前時代力量成員、無黨籍立委林昶佐表示，非常驚訝，不敢相信。

檢調偵辦立委集體貪瀆案，台北地檢署複訊後，1日將太流前董事長李恆隆、無黨籍立委趙正宇、民進黨立委蘇震清、國民黨立委廖國棟、陳超明、時代力量主席徐永明、助理余學洋、丁復華、林家騏，還有白手套郭克銘全部向法院聲請羈押禁見。

台北地院2日開羈押庭審理後，裁准羈押林家騏（趙正宇辦公室主任），另諭知立委趙正宇以100萬元交保。

對此，前時代力量成員、無黨籍立委林昶佐3日在立法院接受《聯合報》訪問時表示，「我是非常驚訝啦，對，不敢相信」，「其實我沒有特別去注意到這些事情，因為委員辦公室都獨立作業。其實這些相關媒體報導，我想，我現在也不是很確定，我們也沒有看到這些相關報導，不過我看到是蠻難過的，不太相信，嗯，蠻難過的，也不敢相信」。

對於時力秘書長陳志明的「借貸說」，國民黨立委陳玉珍表示，不知道為何說是借貸，事實上政黨如果有申報，也是可以合法收受政治獻金。國民黨立委林為洲說，這個理由社會大眾絕對沒辦法接受，如果這樣，國民黨缺更多啊，要發薪水，每個月都在缺，這不是理由啦！

(中時新聞網)