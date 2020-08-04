晶圓代工龍頭台積電在實質獲利成長帶動下，上周一舉突破400元大關，但一張股票超過40萬元，並非所有投資人都買得起，在資金有限的情形下，能否退而求其次，買股價僅20多元的本土二哥聯電呢？對此，專家表示，「如果能買第一名就別買第二名。」

英特爾7奈米製程延宕、考慮委外代工，台積電可望吃下外包訂單，帶動28日衝上466元天價，市值更一口氣突破11兆元，股價和市值雙創新高，此外，在5奈米、7奈米先進製程需求強勁帶動下，預估第3季合併營收季增7.9%到10.79%續創新高，全年營收上修到超過2成。

不過，台積電股價創高後持續回檔修正，外資也連續5天提款，今（3日）又賣超逾1.8萬張，拖累股價下跌2.2%（或9.5元），收在416元。

至於聯電第2季EPS 0.55 元攀上12年新高，下半年28奈米製程產能貢獻將大幅提高，加上8吋產能供應吃緊、明年報價看漲，上周五外資大舉掃貨買超23668張，激勵今股價大漲逾6％，收在23.8元。

如果投資人因台積電股價過高而卻步，可以改買落後補漲的聯電？金玉峰投顧總經理周銘聰認為，如果能買第一名就別買第二名，台積電突破400元是反映實質獲利成長，本益比仍在合理範圍，通常聯電漲跌是跟著台積電連動，他提醒，外資開始佈下00632R台灣50反1達319萬張，若現在去買連第二名都搆不上的聯電真的沒風險嗎？何況聯電10天已經漲了將近50%，再者，央行台幣阻升天險29.4元，就是台積電、聯電的「罩門」。現在漲多就是最大利空。

對於外傳台積電可能吃下英特爾大單，周銘聰持不同看法，他進一步分析，台積電的其他客戶和英特爾是絕對的競爭關係，美商超微（AMD）等客戶應該會第一個跳出來反對台積電優先處理英特爾的設計，況且台積電可能也不太願意為英特爾挪出大量產能，因為英特爾可是IDM廠（集晶片設計、製造、封裝和測試等於一身），自己有晶圓廠的。台積電難道不怕背後補刀，英特爾轉身回到自己的工廠？

(中時新聞網)