新冠肺炎持續肆虐美國，對抗疫情期間美國總統川普也創造了一系列抗疫金句，例如「99%的病例完全無害」、「病毒最終會消失」等，試圖淡化疫情嚴重性，挨批施政荒腔走板。不過他的姪女瑪莉（Mary Trump）透露，川普會如此說話，主要是長年受到家族的說話禁忌影響，她的家族只鼓勵說正面的事。

川普錯誤言論遭推特刪除。

根據美國《大西洋月刊》（The Atlantic）整理，抗疫期間，美國總統川普說出了不少需要經過事實查核的錯誤言論，最常聽到的「金句」包含「新冠病毒會自行消失」，「新冠疫情好很多了，幾乎每個地方的病例數都在下降」，最近在新聞版面上火紅的金句包含「99%的病例完全無害」、「美國有世界上最低的新冠死亡率」等。

川普這些言論的目的是要淡化疫情的嚴重性，安撫民心，以讓民眾生活回歸正軌，進而推升自己的支持率，不過他的言論和事實遠遠不符，反而挨批荒腔走板，支持率也一路跌到落後對手拜登２位數。

作為臨床心理學家的川普姪女瑪莉日前接受德新社專訪時，特別從家庭教育的角度分析川普為何如此說話。她說主要原因在於川普父親老佛瑞德（Fred Trump）在家中創造了一個「有毒的正向氛圍」，家族成員不得表達任何負面的訊息。

「你不能說任何負面的事，你不能承認它，要忽視它、任它消逝」，「不過顯然這種事不會發生。」

瑪莉補充說，做出更正也等於承認自已犯了錯，「他不能這樣做，因為在我的家族中，道歉或是承認錯誤會被視為致命弱點。」

(中時新聞網)