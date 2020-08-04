【回憶殺】61歲女星應采靈1980年和鍾鎮濤演出《美麗與哀愁》，柔美又清新的氣質，使她知名度大開，還被封為「林青霞接班人」，事業起飛之際，應采靈年僅23歲帶球嫁徐明，沒想到大女兒徐子婷為情輕生、夫妻倆傷心分居，經過時間的推移，應采靈終於走出陰霾，對生命的態度變得豁達。

應采靈的長女徐子婷患有憂鬱症，因無法接受初戀男友不斷劈腿的打擊，從14樓一躍而下、結束短暫的23歲生命，只留下30字遺書表達對人生的絕望，令應采靈難以接受白髮人送黑髮人的痛，長達3年都無法正常作息，連夫妻倆的感情都降到冰點，徐明酒後鬧事、離家出走，兩人分居一陣子，最後才化解心牆、回到彼此的身邊。

但是，喪女的痛一直存在應采靈心中，久久都無法忘懷。隨著時間慢慢沖淡傷痛，她有一天突然釋懷，神奇的是，當晚就夢到女兒回來，告訴她「媽媽我很好」。這個傷心的過往，使她對生命有新的體悟，認為有天走後，不用告別式、頭七等，「直接丟臭水溝就好了」，最後才改口同意樹葬或海葬。

現在的應采靈過得愜意又自在，她熱愛拍戲，在《生死接線員》、《90後的我們》、《跟鯊魚接吻》等都有精湛的演出，平常也會固定上瑜伽課，透過呼吸、伸展更認識自己。

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（圖／中時資料照）

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徐明和應采靈。（圖／中時資料照）

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