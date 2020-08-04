聯發科前不久公佈了Q2季度及上半年財報，營收及盈利都是大漲，創下了5年來最佳。在這背後，聯發科獲得華為的採購是個重要因素，這一次聯發科還表態5奈米晶片會盡快量產，外媒稱聯發科5G處理器將被納入華為P50供應鏈中，這也是聯發科晶片首次打入1000美元的高階市場。

聯發科目前在華為的供應鏈中主要是低階產品，其中4G晶片供貨比重在15%左右，不過今年底會提升到30%左右。

5G晶片方面，市場傳聞高通也會恢復對華為的供應，不過聯發科依然會是供應主力，今年5G晶片比重會從0提升到25%，明年有望提升到65%甚至75%。

受益於此，外資機構預計聯發科5G晶片出貨量將會從今年的5000萬套提升到2021年的1.9億套，同比大漲280%。

不僅總的銷量大漲，聯發科在高階手機市場也會迎來重大變化，其5奈米5G晶片將會進入華為明年上半年的旗艦機中，也就是華為新一代P50系列旗艦機。

如果成功打入P50供應鏈，那聯發科5G晶片將首次有機會進入1000美元級別的手機中，這也是多年來聯發科夢寐以求的。

此前華為P系列產品總經理王永剛公開透露的，P50已進入開發階段，目前新機的開發一切順利，不會因為外界的因素而陷入停滯。

(中時新聞網)