在川普政府施壓下,大陸社群影音平台「TikTok」母公司字節跳動將在45天內與微軟達成出售協議,為華府近期對陸施壓最新戰果。不過,美國國務卿蓬佩奧2日表示,未來數日還會對美國國家安全造成威脅的大陸軟體公司採取更多行動。

據美媒《CNBC》報導,蓬佩奧(Mike Pompeo)在接受《福斯新聞》訪問被問到川普要封殺TikTok一事時表示,川普近日將宣布針對陸軟體公司對美所造成的威脅採取進一步行動。

蓬佩奧表示,點名TikTok與微信「直接將數據傳給中國共產黨」之外,並稱「長久以來,美國只會說『如果我們玩得很開心,而一家公司能從中賺錢,我們就會允許這種事發生,如今川普說『夠了』」。

蓬佩奧說,美國將會解決這個問題,他也會在未來數日內針對大批與中國共產黨連結而造成國家安全威脅的陸軟體採取行動。而美財政部長梅努欽(Steve Mnuchin)也表示,美國不會讓TikTok以當前的公司進行營運。

對此,TikTok與微信的開發商騰訊均表示,他們對用戶數據保密。TikTok美國地區總經理帕帕斯(Vanessa Pappas)表示,TikTok美國用戶數據儲存在美國,並對員工訪問進行嚴格管控。

自大陸電信巨擘在國際遭川普政府圍剿後,TikTok成為華府眼中釘,並於1日表態即將禁止TikTok在美營運,不久後就傳出微軟將收購TikTok的美國事業,但隨即遭川普否認。

不過到2日,雖然白宮內部對於TikTok處置方針不一,但川普最後仍同意放行,讓微軟在45天內與TikTok達成協議,且此收購案必須受到美國外來投資審查委員會(Committee on Foreign Investment in the United States)監督。

(中時新聞網)