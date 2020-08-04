東區雪崩式倒店潮難回生 羅霈穎：陸客不來影響大

有「東區羅姐」之稱的女星羅霈穎，是演藝圈著名美魔女之一，未料3日傳出她在住處身亡，享年59歲。

據了解，羅原本週日和朋友相約聚會，但無故沒到，友人也聯繫不上，因友人有他松山區住家的電子鎖密碼，3日晚間9時許進入察看，發現羅無呼吸心跳，嚇得趕緊報案，但救護人員趕抵時，他已明顯死亡不送醫，4日將報請檢察官相驗釐清死因，初步排除外力介入，是疾病或其他原因，尚待調查。

警方到場了解。(黃世麒攝)

羅霈穎3日晚間被發現陳屍在台北八德路三段工作室，警方目前已到場鑑識中，釐清死因。

而《中時》致電羅霈穎經紀人，對方目前關機無回應。

羅霈穎出道前是時裝模特兒，後來被製作人周遊相中帶入演藝圈，拍過多部電視劇和電影，性格直率的她敢說敢言，嗆辣形象受到不少粉絲喜愛，2012年因為爸爸病逝一度消失螢光幕前，後來才又復出，未料3日突傳出死訊，震驚外界。

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