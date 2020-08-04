中央流行疫情指揮中心2日宣布，新增1例菲律賓境外移入新冠肺炎病例（案475），不僅如此，1日新增的案470-474也都是菲律賓通報案例。由於案475是以「來台探親」名義，引來不少網友質疑「到底是來台探親，還是來探病」。

從七月以來，國內觀測到11起境外移入病例中，就有6例是來自菲律賓。疫情指揮中心也特別宣布，7月26日起，針對從菲律賓飛抵台灣的入境旅客全面篩檢。也因此政策關係，8月新增的8起個案中，有6起都是菲律賓返台民眾（包含本國、非本國籍）。

指揮中心8月2日又再度宣布，一名20多歲女性（案475），於7月31日自菲律賓來台探親，在居住防疫旅館期間出現症狀後確診。這卻讓網友質疑「探親，是一種安全說法嗎？」

見近期境外移入多由菲律賓，許多網友擔心成為防疫破口，紛紛在網上指出「應該禁止菲籍利用探親名義來台」、「現在大家都說是探親了，呵呵」、「來台探親，還是來台看病」、「真的很不懂由嚴重疫區來台探親的心態，這其實是給在台親人帶來麻煩吧」。

不過根據指揮中心報告，近期由菲律賓移入個案的「探親」個案並不多，多為工作性質。

(中時新聞網)