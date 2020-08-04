南崁火警大響！起火原因不明 03:052020/08/04 中時 姜霏 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園蘆竹南山路一段某社區3日晚間11時許警鈴大作。10樓某住戶門口有燒過的餘燼，疑似溫度過高導致探測器作動。蘆竹分隊出動5車11人，警消到場時鄰居已用滅火器將火勢熄滅。該社區高達3000多戶住家，因此居民們都趕緊下樓避難，引起住戶騷動。消防表示，到場時該戶婦人已將物品丟置子母垃圾車，目前起火原因不明，尚待警方釐清調查。 (中時 ) #蘆竹 #住戶 #社區 #原因 #11 也許您會感興趣 寶島熱門新聞 羅霈穎驚傳家中身亡 享年59歲 - 娛樂 4警重機隊幫救護車開路救命 10分鐘路程變3分鐘 - 社會 59歲羅霈穎爆失聯多日身亡 昔拒嫁豪門堅不婚 - 娛樂 于楓是她一生最痛 羅霈穎淚崩：再也找不到像她一樣的朋友了 - 娛樂 羅霈穎身價破4億 昔笑家族基因長壽：可能活到100歲 - 娛樂 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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