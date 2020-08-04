桃園蘆竹南山路一段某社區3日晚間11時許警鈴大作。10樓某住戶門口有燒過的餘燼，疑似溫度過高導致探測器作動。蘆竹分隊出動5車11人，警消到場時鄰居已用滅火器將火勢熄滅。該社區高達3000多戶住家，因此居民們都趕緊下樓避難，引起住戶騷動。消防表示，到場時該戶婦人已將物品丟置子母垃圾車，目前起火原因不明，尚待警方釐清調查。

(中時 )