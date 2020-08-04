人稱「羅姐」的女星羅霈穎3日傳出死訊 ，她的妹妹因為聯絡不到羅霈穎，不放心到羅霈穎家中查看，未料卻發現她已陳屍家中，其實羅佩穎4天前才在臉書分享美食和振興券，沒想到今卻傳出猝逝消息，大批網友也湧入羅霈穎臉書留言「一路好走」 。

羅霈穎平時樂於在網上分享生活大小事，她 4天前才在個人臉書發文：「印三倍卷要花22億多。為什麼不直接發現金連這22億都發給我們！為什麼要花這22億！其中一定有詐」，羅霈穎還親民現身回覆網友留言，同時，羅霈穎7月底時也才在微博發文談美食，吃燒肉，如今卻震撼傳出羅霈穎死訊。

羅霈穎身亡消息震驚網友，羅霈穎臉書湧入許多網友哀悼，不捨感嘆：「一路好走」、「希望不是真的」、「RIP」、「不敢相信」。

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