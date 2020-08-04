【最新】羅霈穎驚傳過世享壽60歲 友人找不到她報警見倒臥家中亡！

「東區羅姐」羅霈穎驚傳身亡，享年59歲。據悉，友人因多日連絡不上羅霈穎，不放心前往羅霈穎位於八德路住家查看，卻驚見她倒臥家中，明顯死亡。羅霈穎外型美豔，追求者眾，但她卻始終不願意踏入婚姻，也曾有豪門帥哥向她求婚，最後也因為對方是道地本省人身分等關係，讓戀情無疾而終。

羅霈穎生前在節目分享她的感情觀，她不諱言地說她愛一個人，最多只有3年，因為會膩，也強調不要為結婚而結婚，要看清楚這段婚姻關係，自己結婚後會變成什麼樣子，「如果不能加分的話，那（對方求婚）我一定馬上跑掉。」

過去也曾有從國外讀書回來的豪門高富帥追求，但羅霈穎直言因為對方家庭是道地本省人，而自己是本省人的關係，加上對方父母也嫌她學歷不夠，沒有去拿碩士博士，即便對方後來還特地追上門來，希望求見羅霈穎爸媽。

最後這位高富帥還是被羅霈穎媽媽打發：「你回去吧！」因為媽媽認為對方父母還這麼年輕，就對女兒有這麼多意見，就算嫁過去也不會有好日子過，羅霈穎說：「不要因為家裡有錢妳嫁過去受氣，這樣子你不會開心的。」

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