「東區羅姊」羅霈穎3日晚間驚傳驟逝，令外界震驚，她過去以犀利敢言的直率性格闖蕩演藝圈，鮮明個性受到許多觀眾的喜愛。她出生富裕家庭，家教嚴謹，哥哥更是大學教授，但熱愛自由的她從小就有主見，在民風保守的70年代，她就穿著火辣舞衣四處跑秀場表演，很快便累積豐厚身家。

那時羅霈穎與好友于楓合夥做生意，兩人開高級餐廳賣料理，可惜不懂經營，慘賠千萬，加上股票投資不利，她有一年積蓄幾乎賠光，當時心情低落的她再看好友于楓當時至少還有另一半跟兒子，更覺失意，幸好後來工地秀崛起，她放下身段努力接工作，這次賺來的錢，她改投資房地產。

羅霈穎到中年後人生觀更為豁達，據了解是受到好友于楓輕生的影響，于楓生前與她交情深厚，兩人甚至互穿內褲，好友的死讓她對人生徹底失望，但也轉念開始笑看人生，認為生活快樂更重要。

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