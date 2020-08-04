數日前才被外媒傳出遭印度法院傳喚的阿里巴巴創辦人馬雲，阿里的公關聲稱找他一天找不著之後似乎就神隱了，既沒在酒吧出現，也沒到印度法院應訊。沒兩天倒是從約旦王室的官網上看到他的消息，約旦國王為表彰馬雲對約旦及全球防疫做出的貢獻，宣佈對授予代表該國最高榮譽的「阿卜杜拉二世．本．侯賽因國王一級卓越勳章」。至於印度法院應訊，這事如果認真，那就與外媒一樣被印度人耍了。

約旦王室的官網稱，馬雲向包括約旦在內的150個國家與地區捐贈了2億多件抗疫物資，還搭建了全球新冠肺炎實戰共用平台，方便海內外醫生交流抗疫經驗，約旦國王曾在接受美國媒體訪問時對馬雲表達過感謝，並在當地時間7月31日宣佈授予馬雲該國最高榮譽的阿卜杜拉二世．本．侯賽因國王一級卓越勳章。馬雲也是第一位獲得該勳章的中國人。

消息傳至中國大陸後，網民們對馬雲一片讚揚之聲，媒體還翻出馬雲先前捐贈防疫物資時的談話視頻，馬雲當時說：「我只是代表了中國老百姓、中國企業界和人類共同的良心」。微博上的網民更讚揚馬雲「不愧是人民富豪！」「獲授最高榮譽，實至名歸」。

上周從外媒傳出因阿里巴巴在印度的公司前雇員遭不當解雇案件，印度法院發出傳票傳喚馬雲，要求他在29日出庭應訊。而現在正值印度與中國大陸關係高度緊張，還有不少人擔心馬雲如果真的去印度是否會遭藉故扣留。

當時媒體找上阿里的公關王帥，王帥給了一個「神回覆」。他首先正經八百地答道：UC印度確實收到通知，UC印度公司正在按流程處理，等媒體再追問，王帥就只好給個不著邊際的答案，「馬雲知不知道我還不清楚。他退休後越來越難找了，我都找了一天了，今晚去HHB酒吧找找啊！」

這種先嚴肅後幽默的回覆其實就是阿里公關風格，阿里是知名企業，UC印度公司規章制度依當地法律制訂，這種多年前舊案上法庭來無理取鬧（求償約200萬人民幣），要是都得勞動馬雲去應訊，他就算孫悟空也忙不過來，公司的法律專業人員也都該辭退了。機智風趣的王帥可能是看網上討論此事太過認真，童心大盛，還上網發文要網民們幫忙找，「HHB酒吧現在全國開了好幾個啊……大家一起幫幫忙（找找）。」

外媒會發這種新聞，多半也是蹭一下印度與大陸邊境衝突與緊張關係的熱度，印媒煞有介事地透露給外媒也是不安好心眼，還藉機吃一下大陸的豆腐，如果看到這種事還認真，那就跟外媒一樣，算是被印度人耍了。

(中時新聞網)