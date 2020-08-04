六都會區公布7月建物買賣移轉棟數，延續前2月氣勢，量能持續走揚，六都交易量合計為23,588戶，相較6月的19,774戶大增近2成，其中交易量最大為新北市6,142戶。7月份六都建物買賣移轉棟數月增19.3%，其中台北市月增26.5%，新北市月增19.4%，桃園市月增20.3%，台中市月增11.2%，台南市月增17.0%，高雄市月增23.6%。

永慶房屋業管部資深經理謝志傑表示，由於房市交易與登記往往有1個月左右的時間差，所以7月買賣移轉棟數反映的是6月的市況，台灣在6月時正式解封，民眾大致上已回歸正常生活步調，原本預計於3、4月購屋的民眾也逐漸回籠，成為遞延性買盤，使6、7月連續2個月的交易量皆較上月成長。

六都會區109年7月建物買賣移轉棟數變化

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，上半年遞延性買氣釋放，尤其房貸低利助攻，具有建設、重劃或機能等題材的蛋白概念區，吸引不少買方進場，且股市在六月站穩「萬一」關卡，科技概念股帶動反擊，市場投資信心增溫，股票族荷包滿滿，也將部分獲利了結，轉進不動產等資金配置，尤其以套房、透天和店面等出租型產品最受置產族青睞。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，雖然上半年數據不佳，但國內疫情趨緩，市場也逐漸復甦，尤其低利、游資充沛，海外回流資金及產業鏈布局態勢明顯，故不動產市場後市可期。

(中時新聞網)