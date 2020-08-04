59歲藝人羅霈穎，3日晚間被發現陳屍在台北八德路工作室，詳細原因有待警方調查釐清，而她生前最後一次公開亮相，則是現身於劉真靈堂悼念，當時還心疼辛龍可能走不出喪妻之痛，如今卻突然傳出死訊，讓人聞其噩耗仍難以置信。

羅霈穎生前最後一次公開亮相，是今年3月時隻身到劉真靈堂，當時她前往悼念雖然全程帶著口罩，仍可看出表情相當哀戚，當時她擔憂辛龍走不出喪妻之痛，感嘆表示：「他非常傷痛，不知道要多久才能走出來，大概他說10年8年可能都走不出來，太傷心了」，即便如此仍勸辛龍要面對現實，更承諾只要有空就會來陪伴父女倆，也一度為劉真抱不平：「手術95%成功率，誰都沒想到是這樣結果」。

而她離世前最後一則臉書貼文，則是關注三倍券並直言：「印三倍卷要花22億多。為什麼不直接發現金連這22億都發給我們」，還附上一張自拍照，如今看來更令人不勝唏噓。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

自殺防治專線：1925（依舊愛我）24小時服務

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時新聞網)