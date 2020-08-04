【最新】羅霈穎驚傳過世 友人找不到她報警見倒臥家中亡！｜

資深藝人「東區羅姐」羅霈穎傳出失聯多日，昨(3日)晚間被友人發現陳屍家中，令粉絲震驚不捨！羅霈穎生前愛交朋友也重義氣，當年她情同姊妹的好友于楓因感情問題想不開輕生，這麼多年來，羅霈穎依舊放不下這段姐妹情，曾淚崩說她人生這一輩子，再也找不到像于楓這樣的朋友了。

當年星途亮眼的于楓，為愛痴狂，與已婚商人黃文甯相戀16年，還為對方生下一子，未料卻換來男方的感情不一，讓她以激烈方式結束自己生命，也令羅霈穎無法承受，每回提到好姐妹就忍不住哽咽落淚。

羅霈穎曾在于楓逝世近15年，忍淚接受媒體訪問，只是一提到于楓的名字，就讓她控制不住情緒，話才講幾句，就得轉身擦掉眼淚。她說：「我再也不會找到一個像她跟我這麼相知相惜、我們共同患難過、有革命感情的朋友了。」

羅霈穎除了希望好姐妹能投胎重新做人，也拿于楓為例，直言希望還在當小三的人，看到于楓要好好省思一下，因為小三的路真的很辛苦。

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