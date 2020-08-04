羅霈穎（右五）16年前為好友小彤結婚擔任伴娘，笑得比新娘還開心。（小彤提供）

羅霈穎（左三）16年前為好友小彤結婚擔任伴娘。（小彤提供）

羅霈穎3日晚間被友人發現猝逝於松山區家中，享年59歲。深夜獲知噩耗的演藝圈友人都無法置信與難過，過去經常以兩性作家身份上談話性節目的小彤與羅霈穎私交甚篤，她4日凌晨在臉書以《悼 最美的傳奇 羅霈穎》，痛悼2003年曾擔任她伴娘的羅霈穎，小彤無法接受地說：「羅妹妹，妳這玩笑開太大了！」

小彤傷心表示：「妳說要當一輩子『不老妖姬』，就算活到90歲，也要青春艷麗如25歲，妳說妳要『美成一個傳奇』。這些年，看著妳活得自在、笑得如意，我以為妳會一直這樣活力充沛、亮麗自信活到八、九十歲……」

她難過地說：「太突然了！ 這樣告別人生舞台的方式，果然還是妳一貫的『羅氏幽默』！」、「萬般不捨啊！願永遠笑靨如花的羅妹妹一路好走！我們愛妳！」文末並感謝羅霈穎：「謝謝妳我最稱職最美麗的伴娘」、「妳是最美的傳奇」。

小彤受訪時難過得幾乎無法言語，「她是我的第一主伴娘，婚禮時忙前忙後的，真的很貼心，完全放下明星光環幫忙拉裙襬，沒看過這麼認真的伴娘⋯⋯」，她想到自己的好友賀一航、江明學去年過世，今年竟然是羅妹妹，且兩人之前還一直說要約吃飯，卻因自己醫美診所工作太忙一直沒有約成，不料，就成了永遠的遺憾。

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