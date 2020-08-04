羅霈穎3日晚間被發現陳屍在台北市八德路工作室，詳細死因還有待警方釐清，生前未嫁的她曾自曝每段戀愛不超過3年，甚至只要對方一求婚就會跑掉，不過有次天王劉德華曾笑稱要照顧她一輩子，當時更引起一波討論熱潮。

羅霈穎生前闖蕩娛樂圈多年，加上主持節目風格辛辣，可說是相當受到觀眾喜愛，此外海派性格讓他人緣頗佳，和很多圈內大咖交情都不錯，像是天王劉德華就是其中一人，當時劉德華來為羅霈穎新開的節目站台，當時羅霈穎對於劉德華義氣相挺備受感動，直接表示：「以後你再傳有女友、老婆，都算我的，我扛下來」，劉德華則爽快回應：「我要照顧你一生一世」，雖然是句玩笑話，但足以見得兩人的好交情。

而羅霈穎生前在節目分享感情觀，她表示愛一個人最多只有3年期限，尤其每天做同樣事情卻沒有警喜，絕對會讓她感到乏味，此外更強調婚前要看清婚姻關係，若不能夠加分的話，那對方求婚一定馬上跑掉。

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