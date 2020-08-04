大陸作為世界上最大的玩具生產和出口國，供應全世界玩具市場70％以上的產品。今年以來，受新冠疫情等因素的影響，導致大陸玩具出口金額持續下跌上半年中國玩具出口同比下降9％，據央視引述廣東汕頭澄海多家玩具企業指出，今年一些拼圖、積木類企業的訂單卻逆市增長。

業內人士表示，不少國外家長為了使孩子居家生活更豐富多彩，加大了室內玩具的購買量，從而使得益智類玩具市場出口出現了大幅增長。

其中廣東是大陸最大的玩具生產和出口基地，玩具產能在全大陸占比達7成。廣東省玩具協會會長李卓明指出，隨著大陸疫情逐步緩解，從4月份開始大陸國內玩具銷售就陸續開始呈現回暖態勢。尤其疫情期間玩具在網上銷售增長迅速，特別是積木拼插類玩具、玩偶、童車等產品在電商平台上熱銷。

但行業出口隱憂仍不容小覷。李卓明表示，從中美貿易摩擦以來，孩之寶、美泰等部分美資跨國公司已把部分訂單轉向越南等東南亞國家；印度則提高玩具進口關稅並制定嚴苛進口條件，觀察政治因素加上貿易保護主義與市場需求下行，將讓未來大陸玩具出口企業在爭取訂單時面臨更多困難。

(旺報 )