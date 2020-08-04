大陸官方統計截至7月29日，全國主產區雞蛋均價上漲至每斤3.99元（人民幣，下同）較月初上漲1.61元、累計漲幅達67.65％，尤其在下旬漲勢進一步加大，部分地區單日漲幅甚至達0.2至0.3元。目前除東北以及河北部分地區外，其他產區多已上漲至每斤4元以上，讓大陸蛋雞養殖全面進入盈利狀態。

此外，根據《證券時報》引述天眼查專業版數據，近10年以來大陸蛋雞養殖相關企業（全部企業狀態）的年度註冊增速一直保持在20％左右，近6成註冊於2016年以後。截至8月3日以工商登記為準，今年上半年共新增蛋雞養殖相關企業近5.4萬家，較去年同期成長50.4％。

整體來看，大陸目前有蛋雞養殖相關企業50萬多家，其中超過6成註冊資本在100萬元以下，近6成為個體工商戶。

從地域分佈來看以河北省相關企業數量最多，超5萬家，占比10.12％。山東省以近4.5萬家相關企業數量排名第二，河南省位居第三；分行業看，農林牧漁業分布企業數量最多，占比超87％，批發和零售業及科學研究和技術服務業則分居二三位。

據市場人士分析，本輪蛋價上漲是多重因素疊加造成的。由於氣溫較高，夏天產蛋率普遍下降5％左右，觀察雖然雞蛋期貨價格牽引現貨市場價格，但長線看現貨價格或還有上漲空間。

(旺報 )