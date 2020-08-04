大體4日凌晨由葬儀社送往北市第二殯儀館暫存，待家屬決定後事處理方式。（黃世麒攝）

藝人羅霈穎3日晚間驚傳過世，因失聯多日，朋友前往她位於北市八德路三段的工作室找人，發現她陳屍屋內。警方獲報到場處理，初步研判已死亡1日以上，身上沒有外傷，排除他殺，死因有待檢警解剖勘驗。大體4日凌晨由葬儀社送往北市第二殯儀館暫存，待家屬決定後事處理方式。

(中時 )