美國總統川普繼封殺華為後，又決定對大陸短影音分享平台抖音的海外版抖音（Tik Tok）開刀。川普3日在白宮表示，他同意外國版抖音出售給包括微軟在內的美國公司，但如果在9月15日之前無法達成出售協定，將在美國禁止TikTok。

這幾年TikTok做為大陸「抖音」國際版在全球迅速崛起，成為最受歡隨社群應用程式之一。美國川普政府以國家安全及個人隱私為由，威脅禁止抖音海外版TikTok在美國營運。

美國總統川普2日已經同意放行，讓大陸短影音分享平台「TikTok」母公司字節跳動45天內和微軟達成出售協議。同一天，微軟也首度證實持續和字節跳動洽談收購事宜，目標9月15日以前完成交易。

川普3日在白宮表示，他同意外國版抖音出售給包括微軟在內的美國公司，但如果在9月15日之前無法達成出售協定，將在美國禁止TikTok。川普表示，抖音出售且作為交易的一部分，這筆交易需向聯邦政府支付「大量資金」。

(中時新聞網)