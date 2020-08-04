小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（4日）新聞重點。

【1】疫情緊張 非實名制口罩被掃空

台灣近日爆出比利時工程師來台3個月臨出國才染疫，造成疫情緊張，加上前副總統陳建仁呼籲民眾自備3個月份的口罩安全存量，連日來各地購買口罩人潮再現，非實名制口罩幾乎一上架就被掃空，實名制口罩則還有存貨。

【2】國內剩328劑 瑞德西韋將斷貨

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥證實，國內瑞德西韋目前僅剩328劑，以治療重症病患療程每人6劑來算，可再供54人次使用。指揮中心今(4)日專家委員會議將討論把另一款替代用藥「地塞米松」納入治療指引。

【3】李登輝治喪大員 連戰張忠謀入列

蔡英文總統昨天特派副總統賴清德等32人為前總統李登輝治喪大員，名單涵蓋李登輝執政時期的總統府官員及閣員，科技與傳產兩大龍頭代表台積電創辦人張忠謀、台塑集團總裁王文淵也入列。受邀政黨為表達對李登輝的尊重，均同意列名。總統府表示，首次治喪大員會議將於近日召開，務求典禮哀榮隆重。

【4】5立委收賄3150萬 收押今揭曉

檢調偵辦立委集體收賄案，懷疑李恆隆為奪取SOGO經營權，行賄5名卸任、現任立委價金初估共約3150萬元，台北地檢署對李、立委蘇震清共8人聲押禁見，台北地院定今日下午作出裁定。8名被告在院檢待了5天4夜，創下司法史上紀錄，涉案立委也因遭聲押被上銬2、3天。

【5】NCC新主委拚5G大國 推OTT TV專法

新一屆通傳會（NCC）委員昨日布達，主委陳耀祥表示，不管未來NCC組織改造方向為何，數位政策發展與內容獨立監理的基本方向是確立的，這屆委員會以「政策延續、前瞻創新」8個字為目標，繼續努力。

(中時新聞網)