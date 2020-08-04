曾經被譽為軍中明日之星的前陸軍飛行訓練部劉姓少將指揮官，5年前因愛上1位女部屬的媽媽，不惜放棄軍旅生涯辦理退伍，並與妻子離婚，當初的外遇小三現在則已經扶正成為劉夫人。他的前妻游女告訴本刊，劉男為了和她離婚去追求他的真愛，耍盡手段逼她簽字，甚至不惜鬧自殺又下跪。

游女表示，早在2014年12月，劉男主動向她坦承有外遇，而且對方的身分還很「特別」，是劉男在飛訓部一位女中尉部屬的母親，劉男告訴游女已有媒體要爆料，希望游女與他先辦「假離婚」，「隔年1月，他（劉男）回家又吵又哭、下跪又鬧自殺，說希望我能保他的將軍仕途，等過幾個月就再復婚，並承諾家裡一切都不會改變」。

本刊調查，劉男在中校時曾當選國軍楷模，並在官校同學的撮合介紹下認識游女，隨即展開熱烈追求，當時住在龍潭的游女是小學代課老師，劉男陸官畢業後就分發在龍潭，劉男下班就往游女的學校或家裡跑，兩人在認識8個月後就結婚，游女也為劉男辭去教職，專心當個家庭主婦。

劉男掛中校軍銜時，曾當選國軍楷模並接受訪問刊登在軍方雜誌。（圖／翻攝畫面）

一段令人稱羨的愛情故事5年前開始變調，2014年1月游女為了老公工作被迫簽字「假離婚」，但劉男竟從此再也不回家，游女驚覺被騙，要求劉男辦理復婚，此外，游女買房付了訂金卻因家庭主婦身份無法貸款，也必須由劉男貸款，2人於2014年的4月20日又簽字「復婚」，但劉男之後又提告復婚無效，游女也告第一次的離婚無效，結果法院判決離婚和復婚都沒有法定效力，他們還是法律上的夫妻。

讓游女撕心裂肺的是，劉男不顧他少將指揮官的身分，肆無忌憚地追求部屬的母親P女，甚至在莒光日的上午8點，還將一張與P女合照、上面寫著「我是真心愛妳」的照片傳到陸航同學群組及通訊錄所有人，連游女娘家人及兒子都收到。

前妻游女痛批劉男「好好的將軍不當，跑去做小三的傳令兵」。（圖／讀者提供）

游女曾傳訊息給P女，請她注意言行舉止，P女則挑釁的回覆「ㄎㄎ」，劉男得知竟還立即質問游女做了什麼事讓P女不高興，氣得游女回覆「你將軍不好好當，整天去當小三的傳令兵」。

針對前妻游女指控，劉男表示，他在部隊期間1年薪水約180萬，10年就有1800萬元，這些都是前妻拿走的，最早的小公寓房貸也是他付的，就連後來將房子賣掉所剩180萬元也是被前妻拿走，甚至在離婚後，他還向銀行信貸200萬、並將其中的150萬元借給前妻，「法院判決我可以探視小孩，但每回都被前妻刁難阻撓」。

劉男強調，現在生活很平靜，並不希望受到外界干擾，最好都不要報導，何況清官難斷家務事，不是一篇報導就可以說清楚的，事情已經過去多年他也不想再提起。至於當年帶現在的妻子去基地參觀時，當時兩人只是朋友，他是接待「一群朋友」參訪，看似親密的照片，只是旁邊的朋友起鬨而已。

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)