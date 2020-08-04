前陸軍飛行訓練部劉姓少將指揮官（劉男），5年前他剛升少將正是前程似錦的時候卻申請退休，其中原因令人好奇，根據本刊調查，故事要從藝人李蒨蓉的阿帕契直升機打卡案說起。

2015年的3月29日藝人李蒨蓉應邀參觀龍潭601旅基地的阿帕契直升機，當晚在臉書秀出她在機艙的照片而引發軒然大波，因為當時的阿帕契直升機尚未完成部署，受牽連的軍官超過20人，陸軍航空特戰單位人人自危。

巧的是，2015年2月8日及3月14日台南歸仁的飛訓部劉姓少將指揮官也先後接待其外遇對象P女的同學及一家人到基地參觀飛機並進入機艙拍照打卡，且事後多人在臉書秀出照片，加上3月16日飛訓部又發生飛機擦撞事件，因此李蒨蓉事件發生後，讓劉姓少將相當緊張。

本刊調查，劉男當年的外遇對象其實是他飛訓部1位部屬的媽媽，阿帕契拍照打卡事件當時引起與論譁然，身為指揮官的劉男眼見事情越演越烈，劉男擔心這把火會燒到他的身上。

劉男會如此害怕不是沒有原因，因為李蒨蓉拍照打卡事件爆發後，劉男也未經正常程序安排參訪，加上參訪對象是他的小三，他擔心此事被媒體報導出來，於是腦海浮出不如退伍保全名聲的念頭。

劉男強調，現在生活很平靜，並不希望受到外界干擾，最好都不要報導，何況清官難斷家務事，不是一篇報導就可以說清楚的，事情已經過去多年他也不想再提起。至於當年帶現在的妻子去基地參觀時，當時兩人只是朋友，他是接待「一群朋友」參訪，看似親密的照片，只是旁邊的朋友起鬨而已。

劉男只要一有空就會陪著他的「真愛」到處打卡放閃，更不忌諱讓人知道。（圖／翻攝畫面）

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(中時新聞網)