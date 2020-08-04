前陸軍飛行訓練部劉姓少將指揮官（劉男）與前妻游女之間的官司仍在最高法院審理中，前妻游女告劉男不履行協議，本刊調查，劉男與游女於2015年1月離婚，再於4月20日結婚，但後來他卻不承認復婚的婚姻有效，並將老父推進法庭作證，而游女也告先前的離婚無效，結果法院判2個人都勝訴，於是搞了半天，2人還是夫妻。

根據游女的說法，2014年12月，劉男主動向游女坦承與P女外遇，且P女是劉男在飛訓部一位部屬的母親，劉男告訴游女說已有媒體要爆料，希望游女與他先辦「假離婚」，隔年1月，他回家又吵又哭、下跪又鬧自殺，說希望游女能保他的將軍仕途，等過幾個月就再復婚，並承諾家裡一切都不會改變。

不料，「假離婚」辦妥後的劉男竟再也不回家，游女驚覺被騙，要求劉男辦理復婚，否則她會向法院提告劉男偽造文書，因為當初假離婚時，劉男事前就先蓋好2個見證人的私章，但實際上見證人根本不在場，等於這場離婚根本無效。

劉男和游女於2015年的4月20日「復婚」，但劉男之後又提告復婚無效，並將他年邁坐輪椅的父親推上法院作證，劉男還指父親的簽名是自己偽造的。法院判決兩人都提告勝訴，就是離婚和復婚都沒有法定效力，他們還是法律上的夫妻。也因為婚姻關係繼續存在，於是游女告P女侵害配偶權勝訴獲賠30萬元。

劉男強調，現在生活很平靜，並不希望受到外界干擾，最好都不要報導，何況清官難斷家務事，不是一篇報導就可以說清楚的，事情已經過去多年他也不想再提起。至於當年帶現在的妻子去基地參觀時，當時2人只是朋友，他是接待「一群朋友」參訪，看似親密的照片，只是旁邊的朋友起鬨而已。

游女提告劉男棄養9歲的小兒子，沒想到劉竟在法庭上不認小兒子是他親生的。（圖／讀者提供）

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(中時新聞網)