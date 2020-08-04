目前已經退伍的前陸軍飛行訓練部劉姓少將指揮官（劉男），每個月退休俸約在10萬元左右，但他只給前妻游女1萬元作為小兒子的生活費用。為此，游女表示，她曾告劉男棄養小兒子，是法院調解時劉男才同意付這1萬元，而劉男曾經約在麥當勞看小兒子，結果卻連兒童餐也不點給兒子，還是正好遇到他的同學看不過去，才點了一客給小兒子吃。

游女表示，2015年1月離婚後，至4月20日復婚時，劉男有鑑於之前假離婚時完全沒有寫到財產和孩子監護權等問題，於是主動提出一份「協議書」，內容包括要按月給母子生活費，也不能干涉他對外交友等，但沒想到後來劉男根本對游母子3人不聞不問。儘管游女有拼布老師的執照，但光靠做拼布根本賺不了錢，基本上還是得靠娘家接濟，這也讓她對劉男的無情感到痛心。

劉男將與小三的恩愛照到處傳遞，連陸航同學群組都有收到，照片上更寫著「我是真心愛妳」。（圖／讀者提供）

游女指出，由於劉曾經會家暴，讓小兒子很害怕，去年劉男每個月來看一次小兒子，卻都帶著現在的老婆一起來，美其名是培養小孩和「繼母」的關係，但每次都不歡而散，他雖來看小兒子，實際上卻漠不關心，連約在麥當勞都不肯替兒子點兒童餐。

而劉男得到真愛後，仍接連提告游女包括詐欺、侵占、偽造文書、洗錢、背信等，但皆獲檢方不起訴。目前游女還在與劉男進行「協議未履行」的攻防官司。「我完全想不到會有今天，沒想到小兒子才出生沒幾年，他（劉男）升少將後就變成這樣，更是沒想到他會完全不顧自己親生兒子的死活。」

游女指出劉男曾家暴，因此與小兒子的關係很差。（圖／讀者提供）

劉男表示，他1年薪水180萬，10年就有1800萬元，這些都是前妻拿走的，最早的小寓房貸是他付的，後來買的房子賣掉還剩180萬元也是前妻拿走的，甚至在離婚後，他還向銀行信貸200萬且將其中的150萬元借給前妻，「法院判決我可以探視小孩，但每回都被前妻刁難阻撓」。

劉男強調，現在生活很平靜，並不希望受到外界干擾，最好都不要報導，何況清官難斷家務事，不是一篇報導就可以說清楚的，事情已經過去多年他也不想再提起。至於當年和現在妻子去基地參觀時，那時2人還只是朋友，是接待「一群朋友」參訪，看似親密的照片，只是旁邊的朋友起鬨而已。

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(中時新聞網)